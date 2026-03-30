El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 8 grados, y se mantendrá en torno a los 10 grados durante la tarde. El ambiente será mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 40% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 5 de la tarde, lo que hará que el tiempo sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se aproxime la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos de sol y cielos despejados. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo que invitará a pasear y disfrutar de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.