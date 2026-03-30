El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados durante la madrugada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 55%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 9 grados a las 10:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y permitirá que la temperatura se eleve gradualmente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, con una humedad relativa que comenzará a disminuir, situándose en un 58%.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables. A las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados. El cielo se mantendrá con algunas nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente. A las 18:00 horas, se espera que la temperatura baje a 19 grados, y para las 20:00 horas, se situará en torno a los 17 grados.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:57 horas. La temperatura seguirá descendiendo, alcanzando los 12 grados a las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando al 72% hacia el final del día.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.