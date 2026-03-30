El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia la tarde.

El cielo presentará una variabilidad notable. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a partir de las 04:00 horas. Este patrón se mantendrá hasta la tarde, cuando el cielo se despejará casi por completo, ofreciendo un día soleado y agradable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, momento en el que se prevé que el termómetro marque 21 grados.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 75% a las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 17 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en consecuencia.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para paseos y actividades recreativas. La puesta de sol se producirá a las 20:58 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Poio.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Meis se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque se espera que a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Meis se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque se espera que a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.