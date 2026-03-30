El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 46% y el 59%, lo que contribuirá a una sensación de confort. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para salir a caminar o realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los residentes o visitantes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un picnic, una caminata por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:57. La noche será tranquila, con una brisa suave que hará que la temperatura se sienta más fresca.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se presenta como una jornada primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.