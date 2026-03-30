El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia las 22:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser más notable en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 23:00 horas. Las nubes altas que se prevén durante el día no deberían interferir con la visibilidad de las estrellas, lo que podría ofrecer una hermosa vista del cielo nocturno.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o explorando los senderos locales.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 5 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 5 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.