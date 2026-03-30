El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 65% a las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 17 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento también ayudará a dispersar las nubes, favoreciendo un cielo despejado y soleado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:58 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas de la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 5 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.