El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 7 grados a las 09:00. Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 22:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia las 23:00. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde, cuando la temperatura puede llegar a los 23 grados a las 17:00.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, ofrecerá temperaturas agradables en las horas centrales. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo fresco por la mañana y temperaturas agradables por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.