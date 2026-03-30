El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 53%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día avance, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17 horas, con valores que podrían llegar hasta los 19 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo parcialmente nublado, creará un ambiente ideal para paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 38 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, se registrarán rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 47 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, llegando hasta el 72% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y de sus encantos gastronómicos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.