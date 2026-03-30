El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 47%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, la brisa se intensificará ligeramente, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta situación podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 54%, pero seguirá siendo un día cómodo en general.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 15 grados . La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58. La brisa del noreste continuará, aunque con menor intensidad, proporcionando un ambiente tranquilo y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es una oportunidad perfecta para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de buen tiempo y la belleza del entorno natural de Nigrán promete un día memorable para todos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, alcanzando los 19 grados a las 14:00.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, alcanzando los 19 grados a las 14:00.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.