El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente hacia la tarde, alcanzando un 59% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes de Mos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos. Recuerde llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.