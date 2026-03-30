El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá fresco y cómodo, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más cálida, lo que hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se utilizan estructuras ligeras o se realizan actividades que requieran estabilidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar del campo o de la naturaleza. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para las actividades agrícolas y de jardinería.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que este 30 de marzo sea un día memorable para los habitantes de Moraña.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 71% hacia la tarde.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.