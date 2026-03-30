El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 7 grados a las 09:00, y se espera que continúe en ascenso a lo largo del día. A las 10:00, se prevé que la temperatura llegue a 9 grados, y para el mediodía, se alcanzarán los 14 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados entre las 14:00 y las 17:00, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente a partir de las 21:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 40 km/h entre las 17:00 y las 19:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas agradables.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia hacen que sea un día perfecto para disfrutar de la primavera. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca en ciertos momentos del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 7 grados , manteniéndose fresca durante las primeras horas, pero se espera un ligero aumento a medida que avance la jornada.

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del norte que aportará frescura a la atmósfera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.