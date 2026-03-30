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El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET

El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 8 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 09:00. Durante este periodo, la humedad relativa será notable, alcanzando un 69% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 10:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 20 grados entre las 14:00 y las 16:00.

El cielo se irá cubriendo de nubes altas a partir de las 02:00, y esta tendencia continuará durante gran parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. Comenzará con ráfagas de hasta 19 km/h a las 00:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 41 km/h entre las 17:00 y las 18:00. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde, pero se recomienda tener precaución si se planean actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la noche, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:58. En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.

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