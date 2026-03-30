El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, el tiempo en Meis se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera tendrá un toque de frescura que puede ser agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al exterior no se verán afectados por la lluvia.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no deberían interferir con la visibilidad del sol. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia la medianoche.

El viento, que soplará de manera constante desde el noreste, podría ser más notable en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 49 km/h. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de viento y temperaturas frescas podría hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, el día en Meis se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y una brisa fresca hará que sea un día perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 71% hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 71% hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.