El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 65% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h, principalmente del noreste. Durante la mañana, se registrarán vientos de 24 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Este viento fresco podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de estructuras que puedan ser afectadas por ráfagas fuertes.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y atractivo.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso hacia la noche, con mínimas que rondarán los 14 grados. El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, practicar deportes o simplemente relajarse en un entorno natural. Con el viento del noreste, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo mostrará un predominio de condiciones poco nubosas, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo mostrará un predominio de condiciones poco nubosas, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.