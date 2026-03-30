El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 22°C. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10°C a las 00:00 y descendiendo a 8°C en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22°C hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. La racha máxima de viento podría alcanzar los 48 km/h en las horas más activas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 70% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. A lo largo del día, la humedad se estabilizará en torno al 55%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la costa. La combinación de temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque el ocaso, programado para las 20:58, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que invitará a abrigarse un poco al caer la noche. En resumen, Marín disfrutará de un día primaveral, perfecto para aprovechar al máximo el aire libre y las actividades en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia la tarde.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque se espera que a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, aunque se espera que a medida que avance la jornada, la nubosidad disminuya, dando paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados hasta las 04:00, antes de comenzar un leve ascenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.