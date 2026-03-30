El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un respiro agradable tras las frescas mañanas de marzo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura se sienta más cálida a medida que el sol se eleva en el cielo.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Lalín.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:56, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 5 y los 15 grados, y un viento moderado del noreste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de precipitaciones y el aumento gradual de las temperaturas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con una transición de cielos poco nubosos a cubiertos a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría influir en la sensación térmica.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con una transición de cielos poco nubosos a cubiertos a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.