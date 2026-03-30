El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 73% durante la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser más notable al caer la tarde y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes y visitantes de la isla podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias se complementa con un viento que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia, especialmente si planean estar al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:21, brindando una hermosa vista del sol asomándose sobre el horizonte, mientras que el ocaso se espera para las 20:59, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la isla.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la isla, aprovechando al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 53%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 53%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.