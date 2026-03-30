El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 62% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante las horas más tardías.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es importante tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar para quienes practiquen deportes o paseen por la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que contribuye a la estabilidad del tiempo y a la posibilidad de disfrutar de un día soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el centro de A Guarda o explorar sus alrededores naturales.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por la playa, una caminata por el monte o simplemente relajarse en un parque. Con la ausencia de lluvias y un cielo que se despejará a lo largo del día, los habitantes y visitantes de A Guarda podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 5 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 6 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados en la tarde, con un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 5 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.