El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, alcanzando los 19 grados a las 14:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a la medianoche y aumentando hasta un 60% a las 09:00. Esto sugiere un ambiente fresco, pero sin condiciones de incomodidad. A lo largo del día, la humedad se estabilizará, oscilando entre el 50% y el 64%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ningún momento del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de Gondomar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del noreste. Durante la madrugada, la velocidad del viento alcanzará los 13 km/h, aumentando a 22 km/h a las 00:00. A lo largo del día, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00, con 22 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y soleado. Los residentes de Gondomar pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse en sus jardines. En resumen, un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región sin la preocupación de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 47%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 47%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.