El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 69% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 56% hacia el final de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Forcarei tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las condiciones serán secas y propicias para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Forcarei.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables en la tarde, y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde las 01:00 hasta las 08:00, se espera que la visibilidad sea limitada por la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.