El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde las 01:00 hasta las 08:00, se espera que la visibilidad sea limitada por la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 60% y podría bajar hasta un 51% en las horas más cálidas. Sin embargo, la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 82% al final del día.

El viento será un factor notable, soplando desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de 40 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 12 grados hacia las 23:00. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y viento, aunque no se esperan condiciones adversas que impidan actividades al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, pero con un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Es un día propicio para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.