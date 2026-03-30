El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 73%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La combinación de estos factores hará que la sensación térmica sea bastante confortable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad promedio de entre 10 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas o paseos en bicicleta, sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a la vestimenta, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa del noreste que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde las 01:00 hasta las 08:00, se espera que la visibilidad sea limitada por la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Desde las 01:00 hasta las 08:00, se espera que la visibilidad sea limitada por la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.