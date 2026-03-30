El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 51% y el 69%. Esto sugiere que, aunque el ambiente se sentirá fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h desde el noreste. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, con rachas que oscilarán entre 15 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, donde se prevé que el viento sople a 27 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, que podrían afectar a quienes realicen actividades en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 20:58, momento en el que se podrá observar el ocaso. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 13 grados hacia el final de la jornada. En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento notable que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 30 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.