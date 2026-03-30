El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 7 grados , manteniéndose fresca durante las primeras horas, pero se espera un ligero aumento a medida que avance la jornada.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados en las horas más cálidas. Este incremento en el termómetro se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará intervalos de nubes altas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar nuevamente, alcanzando un 57% al caer la noche. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 45 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:56. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la primavera en A Cañiza, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta alcanzar los 6 grados entre las 04:00 y las 05:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 57%.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.