El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 10°C a 11°C, manteniendo un ambiente cómodo para realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se situará en torno al 50%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco, especialmente en zonas expuestas.

Durante la tarde, el cielo continuará con nubes altas, pero sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20°C a 21°C, lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 50% a 54%, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

En cuanto a la previsión del viento, se espera que las rachas más fuertes se registren en las horas centrales del día, alcanzando hasta 46 km/h. Sin embargo, estas rachas no deberían causar inconvenientes significativos, aunque es recomendable tener precaución en áreas abiertas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para la noche se prevé que se sitúen entre los 11°C y 12°C. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta el 65% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, con temperaturas agradables y un viento moderado. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.