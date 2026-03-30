El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas serán frescas, con mínimas de 9 grados, pero se espera que a medida que el sol se eleve, la temperatura alcance un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será más notable entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque entre 17 y 19 grados, ofreciendo un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 73% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 22 y 35 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, con un predominio de cielos despejados desde las 16:00 hasta el ocaso, que se producirá a las 20:59. Esto permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para paseos y actividades en familia. En resumen, el día se perfila como uno propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de Cambados, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 53%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 53%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.