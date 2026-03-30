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El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 49% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el día sea propicio para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 24 y 49 km/h, predominando la dirección noreste. Aunque el viento puede ser un poco fuerte en algunos momentos, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la jornada. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante las rachas de viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades programadas. Este factor, junto con el cielo despejado y las temperaturas agradables, convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Caldas de Reis.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el pueblo. La puesta de sol está prevista para las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.

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