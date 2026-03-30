El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando hasta un 70% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se presentará seco y propicio para disfrutar del entorno natural de Bueu.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda precaución para quienes realicen actividades en la costa o en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será mayormente despejado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. El viento del noreste aportará frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en el entorno natural de la localidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo mostrará un predominio de condiciones poco nubosas, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la jornada, el cielo mostrará un predominio de condiciones poco nubosas, especialmente en las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.