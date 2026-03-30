El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 71% hacia la tarde.

A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las nubes altas podrían hacer su aparición, aunque no se anticipa que generen precipitaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 47 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el aumento de las temperaturas, aunque es recomendable que los habitantes de Barro se preparen para un día ventoso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipa que afecten significativamente la visibilidad nocturna.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento notablemente fresco. Es un día propicio para salir y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.