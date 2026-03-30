El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

Hoy, 30 de marzo de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 60% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, el ambiente se tornará más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día propicio para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad también experimentará un ligero aumento, llegando a un 64% por la noche. El ocaso se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco, se transformará en una jornada cálida y soleada.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.