El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 30 de marzo

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura suba gradualmente. A las 10:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 8 grados, aumentando a 10 grados a las 11:00 y alcanzando un máximo de 13 grados a las 12:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando hasta un 61% a las 10:00, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados a las 14:00 y 20 grados a las 15:00. La tendencia continuará, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 17:00 y 18:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 21 grados a las 19:00 y bajando a 20 grados a las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 20 y 42 km/h durante la madrugada y la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados para los habitantes de As Neves.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 4 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 30 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 30 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C a las 6:00 AM y los 6°C a las 9:00 AM, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-29T20:57:12.