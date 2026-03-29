El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 17 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 20 y 25 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, la nubosidad aumentará ligeramente, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios abiertos de la localidad.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores de entre 11 y 13 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La brisa del noreste continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad, lo que hará que la noche sea más tranquila.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, las condiciones meteorológicas pueden cambiar. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a cualquier actualización y disfrutar de este día primaveral en Vilanova de Arousa, aprovechando el buen tiempo para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.