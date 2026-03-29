El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:57, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 9 grados a las 03:00 y 04:00, y descendiendo a 8 grados entre las 05:00 y 06:00.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.