El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avanza la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta 13 grados a las 12:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 49% hacia las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de confort durante el día. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 18 grados a las 17:00.

A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura comience a descender nuevamente, bajando a 16 grados a las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 20:57, marcando el final de un día mayormente soleado. Durante la noche, las temperaturas continuarán cayendo, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será predominantemente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del noreste aportarán frescura, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente se elevarán a medida que avance el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la mañana.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.