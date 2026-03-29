El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes deseen salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:55. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , y se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica será algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.