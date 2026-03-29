El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados a las 00:00 y 11 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 33% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades recreativas en los parques. La brisa del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, aportará un toque fresco, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 08:00. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los vigueses disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En la tarde, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad, el cielo seguirá mayormente despejado, con temperaturas que se mantendrán agradables. Las rachas de viento, que alcanzarán hasta 42 km/h en su punto máximo, podrían ser más notorias en las zonas costeras, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la belleza de Vigo, ya sea paseando por el puerto, disfrutando de la gastronomía local en las terrazas o simplemente contemplando el atardecer en la playa.

En resumen, el tiempo de hoy en Vigo será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 11:00.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente se elevarán a medida que avance el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 AM.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.