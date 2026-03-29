El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 7 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 11 grados a las 11:00 y subirá hasta los 14 grados a las 13:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 49% al mediodía. Esto sugiere un ambiente fresco pero cómodo, propicio para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo del día, la humedad irá aumentando ligeramente, alcanzando un 55% hacia las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 15:00, alcanzando hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día completamente seco, sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente despejadas hasta la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas hacia las 17:00 y continuando hasta el final del día.

El ocaso se producirá a las 20:57, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los habitantes podrán disfrutar. En resumen, el tiempo de hoy en Valga se presenta como una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 6:00 AM.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 9 grados a las 03:00 y 04:00, y descendiendo a 8 grados entre las 05:00 y 06:00.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.