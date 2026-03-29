El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados por la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá agradable, con valores que oscilarán entre los 17 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede ser más notorio en espacios abiertos.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer a las 08:22. A medida que el día avance, se espera que las nubes altas se mantengan, pero sin afectar la luminosidad del sol. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los paisajes de Tui en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvia y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el día, ya que las condiciones son propicias para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados a media mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados a las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00 horas.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.