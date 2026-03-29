El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas en el cielo también contribuirá a una buena visibilidad, ideal para quienes deseen realizar actividades como senderismo o paseos en bicicleta.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:56, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, Soutomaior se prepara para un día espléndido, perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avanza la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta 13 grados a las 12:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.