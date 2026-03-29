El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados , y se espera que alcancen un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica será algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja podría hacer que el tiempo se sienta más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los residentes de Silleda pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al final de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 08:20 y se ocultará a las 20:55, brindando una larga jornada de luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables por la tarde hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la primavera en su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.