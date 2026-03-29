El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 17 grados en su punto máximo. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo gradualmente hasta un 41% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a lo largo de la jornada. A medida que el viento se suaviza, se espera que la velocidad se mantenga entre 25 y 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:57, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la velada sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y la belleza de esta localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 16°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.