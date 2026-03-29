El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, la temperatura se estabilizará en 7 grados, y durante la mañana, se mantendrá en torno a esos valores, con un leve aumento hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 11 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 19 km/h en la madrugada y 18 km/h durante la mañana. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsión de lluvias, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados a las 5 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad también seguirá disminuyendo, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Al caer la noche, la temperatura se situará en torno a los 15 grados, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 20:56.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 7 grados entre las 04:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C por la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.