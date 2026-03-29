El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 32% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque notable, no debería causar inconvenientes significativos, y podría ser un alivio para quienes se encuentren disfrutando de actividades al exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

En resumen, Salceda de Caselas se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar del aire libre. Es un día propicio para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados a las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00 horas.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados por la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.