El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 37 km/h en las primeras horas del día. Esta brisa puede ser más notable en las zonas abiertas, pero no se espera que cause incomodidad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá preocupaciones sobre el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:57. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la tranquilidad que ofrece Ribadumia.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Ribadumia, con un tiempo favorable que invita a aprovechar al máximo las horas de luz solar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.