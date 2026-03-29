El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 6 de la mañana.

A partir de las 7 de la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, que alcanzará los 10 grados a las 9 de la mañana. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 8 de la mañana, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que llegue a los 19 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 34% hacia las 5 de la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

Durante la tarde, el viento se mantendrá del noreste, con velocidades que irán aumentando, alcanzando hasta 16 km/h en las horas pico. A partir de las 6 de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 18 grados a las 6 de la tarde y bajando a 14 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 45% a las 10 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La puesta de sol se producirá a las 20:56, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Redondela se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 8 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avanza la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta 13 grados a las 12:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.