El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en áreas expuestas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 13 y 24 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades recreativas en los parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La temperatura mínima de la noche se espera que sea de alrededor de 10 grados.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en un paseo por el centro o en actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Barro se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:21. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.