El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 11 grados a las 11 de la mañana y subirá hasta los 14 grados al mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados, alcanzando su punto máximo hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a considerar, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:57. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 9 grados a las 03:00 y 04:00, y descendiendo a 8 grados entre las 05:00 y 06:00.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Durante la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 7 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 11 grados a las 11:00 y subirá hasta los 14 grados a las 13:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.