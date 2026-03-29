El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C por la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado, ideal para actividades al aire libre.

Desde primera hora, la temperatura comenzará en torno a los 10°C, descendiendo ligeramente a 9°C en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 6°C en las horas más frescas. Sin embargo, a partir del mediodía, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 17°C a las 15:00 horas y culminando en 19°C hacia las 17:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por un incremento en la sensación de calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, podría ser más notorio en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Ponteareas pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia las 23:00 horas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea bastante agradable.

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.