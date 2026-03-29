El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo de 2026, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que las condiciones sean completamente despejadas, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 7 de la mañana, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 58% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que el sol se eleva en el cielo.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos poco nubosos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La brisa del noreste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 25 km/h, proporcionará un alivio agradable del calor, haciendo que la sensación térmica sea más cómoda. La humedad relativa descenderá a niveles de alrededor del 40%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 7 de la tarde. La visibilidad será excelente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 20:56. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ponte Caldelas, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y una suave brisa hará que sea un día perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

Hoy, 29 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primera hora de la mañana. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-28T20:57:12.